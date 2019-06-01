"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 1 июня.

1 июня – Международный день защиты детей.

1 июня-1 сентября – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а состоится выставка картин педагога ДМХШ Анастасии Поповой, посвященная 100-летию Республики Карелия, – "Долго будет Карелия сниться...".

10.00 – в "Точке кипения" пройдет региональный фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи "ОнегоТехно". Защита проектов Открытого конкурса научно-технического творчества среди обучающихся, выставка моделей технического творчества детей и молодежи Карелии.

11.00 – на стадионе "Юность" состоится специальный забег в честь Дня защиты детей "Километр здоровья".



13.00 – в Национальном театре РК пройдет республиканский праздник "Международный день защиты детей".