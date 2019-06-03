"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 июня.

3–9 июня – в коттеджном комплексе Карью Кала в селе Нурмойла Олонецкого района пройдет Фестиваль деревянной скульптуры "Лесная рапсодия".

09.00 – в Кафедральном соборе А. Невского в Петрозаводске состоится праздник "Всех святых в Земле Карельской просиявших", пройдет праздничное богослужение.

10.00 – в администрация Петрозаводска (Большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в МУ "СШ № 2" (ул. Дзержинского 26) пройдет шахматный турнир "Лето-2019" среди школьников.