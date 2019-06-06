"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 6 июня.

6 июня – Пушкинский день России. День русского языка.

6-8 июня – участие карельской делегации под руководством Артура Парфенчикова в Петербургском международном экономическом форуме.

3-14 июня – с 15.00 до 19.00 в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 ведется прием заявлений на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет по программам дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.

9.00 – в Центре развития ребенка – детсаде №71 на ул. Питкярантской, 20 состоится спортивный фестиваль "Стартуем вместе".

12.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет акция "Пушкинский день в России". Презентация книги "Фотохроника. Международная эстафета "Карельское кольцо".

16.00 – в Национальном музее Карелии состоится окрытие коллекционной выставки "Сапоги, штиблеты, коты".