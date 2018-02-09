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Новости. Общество
07:55, 09 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 9 февраля.

10.00 – в ПетрГУ на ул. Пушкинской, 17, в актовом зале состоится открытие научно-практического форума "VI Республиканский день сельской школы".

10.00 – в малом зале Заксобрания Карелии пройдет заседание комитета по экономической политике.

11.30 - в малом зале Заксобрания Карелии пройдет заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

16.00 - в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 пройдет открытие выставки графических работ Галины Бортник и Марины Константиновой "На два голоса".

16.00 - в Музей ИЗО РК состоится открытие выставки "Тайна цветка".

16.00 – в администрации Петрозаводска, 201 каб. Пройдет встреча с группой учащихся и педагогов Лицея Жан-Доте (г.Ла Рошель).

С 9 февраля в Городском выставочном зале на пр.Ленина, 26 начнет работать выставка "Всё будет хюгге!".

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