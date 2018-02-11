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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 11 февраля.
9.00 - на стадионе "Юность" пройдет полумарафон "Снежные тропы".
13.00 - в Национальном музе РК состоятся лекция для жителей и гостей города: Диалог с примеркой "Поморский костюм".
14.30 - в Национальном музее Карелии состоитсядиалог "Продвижение этно-контента".
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