"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 11 февраля.

9.00 - на стадионе "Юность" пройдет полумарафон "Снежные тропы".

13.00 - в Национальном музе РК состоятся лекция для жителей и гостей города: Диалог с примеркой "Поморский костюм".

14.30 - в Национальном музее Карелии состоитсядиалог "Продвижение этно-контента".