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Новости. Общество
08:30, 11 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 11 февраля.

9.00 - на стадионе "Юность" пройдет полумарафон "Снежные тропы".

13.00 - в Национальном музе РК состоятся лекция для жителей и гостей города: Диалог с примеркой "Поморский костюм".

14.30 - в Национальном музее Карелии состоитсядиалог "Продвижение этно-контента".

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