"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 17 февраля.

Сегодня День российских студенческих отрядов

В 9.00 на площади Советская открывается международный зимний фестиваль "Гиперборея-2018". Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться здесь.

В 9.30 на "Кургане" в Петрозаводске стартует 49-й народный лыжный праздник.

В 10.00 на набережной Онежского озера открывается фестиваль скандинавской ходьбы "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи" (место старта - скульптура "Рыбаки").

В 10.00 в ПетрГУ пройдет ярмарка студенческих отрядов.

В 10.15. в Медвежьегорске состоится республиканский турнир по хоккею среди детских команд.

В 12.00 на набережная Онежского озера стартует фестиваль по кросс-кантри на горных велосипедах "Онежский заезд".

В 17.00 в Национальном театре Карелии откроется международная выставка ко Дню Калевалы "Они есть… Калевала сегодня".