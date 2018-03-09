"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 9 марта.

10.00. в Петрозаводске на лыжной трассе "Фонтаны" будет проходить физкультурный праздник "Фонтановские игры". Место проведения мероприятия: Фонтан 1, Развилка.

10.00. в Петрозаводске на территории ДС "КORAL" (ул.Пограничная, 50) состоится Чемпионат РК по мини-футболу и 25-й турнир ветеранов футбола памяти Н. Петрова. Торжественное открытие намечено на 15.45.

11.00. в поселке Пиндуши Медвежьегорского района состоится республиканский этап отборочных соревнований к III этапу Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций РК по волейболу "Серебряный мяч". Мероприятие пройдет в спорткомплексе на ул. Канифольная.

С 9 по 10 марта в Петрозаводске на территории РСК "Курган" будет проходить Чемпионат и Первенство РК по лыжным гонкам.

С 9 по 11 марта. Национальный музей РК. Сеанс обзорной экскурсии по музею "Экскурсионная мозаика".