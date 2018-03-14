"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 14 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков работает в Суоярвском районе.

В 9.30 в Центре психолого-медико-социального сопровождения Петрозаводска пройдет конкурс "Педагог года – 2018" в номинации "Специалист".

В 14.00 в министерстве образования Карелии состоится заседание рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.

В 14.30 в зале заседаний правительства Карелии пройдет заседание совета по межнациональным отношениям.

В 15.00 в Национальном музее Карелии откроется выставка "Бессмертный полк. Карелия".

В 16.00 в мэрии Петрозаводска состоится заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В 19.00 в Центре национальных культур и народного творчества состоится вечер народного танца фольклорно-этнографического ансамбля Karjala, посвященный дню рождения Виолы Мальми.