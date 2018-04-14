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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 14 апреля.
В 10.00 во Дворце спорта Koral стартуют соревнования спартакиады дошкольников "Маленький чемпион".
В 13.00 в Национальном музее Карелии состоится лекция Владимира Семакова "Пантеон славянской мифологии" в рамках работы выставки "Путешествие за мифами".
В 14.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет всероссийская ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант".
В 14.00 в ресторане "Северный" пройдет фестиваль национальной кухни "Ресторанная палитра Карелии".
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