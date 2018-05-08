"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 8 мая.

10.30 - в жилом районе Соломенное у обелиска Славы на Петрозаводском шоссе, 12 пройдет благотворительная акция "День Победы помнят деды - знает каждый из внучат".

12.00 – жители микрорайона Соломенное присоединяться к всероссийской акции "Бессмертный полк" и пройдут у школы №7 по ул.Трудовых резервов к обелиску Славы на Петрозаводском шоссе. 12.

13.00 – в жилом районе Соломенное у обелиска Славы на Петрозаводском шоссе, 12 пройдет торжественная церемония памяти "Память – погибшим".



14.00 – в правительстве Карелии Артур Парфенчиков встретится с сопредседателями регионального штаба ОНФ в Карелии.

17.00 - в Приозерном парке пройдет акция по посадке зеленых насаждений у новой детской площадки.

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоится концерт ко Дню Победы "Нам дороги эти позабыть нельзя".