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Новости. Общество
07:55, 10 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 10 мая.

В 10.00 правительство Карелии обсудит развитие конкуренции и исполнение регионального бюджета.

В 12.00 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник ответит на вопросы журналистов.

В 14.00 в Национальном музее Карелии расскажут об акции "Ночь музеев – 2018".

В 15.00 в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН состоится подписание моглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с министерством национальной и региональной политики РК.

В 18.00 в Центре национальных культур и народного творчества Карелии состоится театрализованное представление "Руны карельского фронта".

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