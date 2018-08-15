"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 16 августа.

В 09.00 в правительстве Карелии обсудят совместные проекты республики и Китая.

В 10.00 Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционные жалобы на приговор водителю самосвала сбившего инспектора ДПС и свидетеля ДТП.

В 18.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится экскурсия "Памятные доски исторического квартала.