"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 7 ноября.

9.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 пройдет Международный семинар "Россия и Финляндия: опыт и перспективы развития приграничного туризма".

10.00 – в отеле "Онего Палас" на ул. Куйбышева, 26 в конгресс-холле состоится официальное открытие форума "Бизнес неделя-2018" и пленарное заседание с участием Главы Карелии.

10.00 – в Петрозаводске на пр. Ленина, 31 в "Точке кипения" пройдут круглые столы общероссийской информационно-просветительской кампании "Культура на дорогах!" по обсуждению общей стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2030 годы, вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения страхового мошенничества в ОСАГО.

11.00 – в администрации Главы Карелии на пр. Ленина, 19 состоится брифинг, посвященный запуску нового туристического автобусного сообщения между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. В брифинге примут участие и.о. начальника Управления по туризму РК Д.Ю. Максимов и представитель компании-перевозчика Ecolines А.В. Волков. По окончании брифинга состоится презентация автобуса, осуществляющего рейсы, на стоянке гостиницы "Северная".

13.00 – в детском саду №7 на ул. Нойбранденбургской, 18а пройдет встреча с поэтом Еленой Пиетиляйнен "Книжная полка" в рамках социального проекта "Детский сад и библиотека: грани сотрудничества".

15.00 – в Петрозаводске на ул. Университетской состоится выездное совещание под руководством Артура Парфенчикова по прокладке газопровода в Университетском городке.

18.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 в актовом зале пройдет республиканское собрание, посвященное вопросам проведения государственной итоговой аттестации, для родителей обучающихся 9-х классов.