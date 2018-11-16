"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 16 ноября.

15-18 ноября – на ул. Инженерной пройдет Универсальная ярмарка. Время работы – 10.00-18.00.

16 ноября – Международный день толерантности.

9.00 – в законодательном собрании РК на ул. Куйбышева, 5 состоится VI форум молодых политиков.

10.00 – в правительстве РК пройдет заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

10.00 – в детском саду № 111 "Сказка" на пр. Октябрьском, 6а состоится городской фестиваль национальных культур "Петрозаводск – территория единения".

13.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдут всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу"), муниципальный этап.