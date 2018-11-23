"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 23 ноября.

23-25 ноября – в Карельском колледже культуры и искусств на ул. Калинина, 54 пройдет VI Республиканский фестиваль-конкурс театрального творчества "Открытый мир".

11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.

13.30 – в "Белых ключах" на ул. Судостроительной, 30 пройдет форум-фестиваль приемных семей "Семейная Карелия".

14.00 – в "ДЮЦ" на пр. А. Невского, 71 состоится фестиваль Адаптивного скалолазания.

17.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой,14 пройдет Кубок Республики Карелия среди мужских команд по волейболу.

17.00 – в "Доме бокса им. Левина" на ул. Шотмана, 38а откроется всероссийский турнир по боксу, приуроченный к 100-летию П. Ятцерова и 80-летию С. Прошутинского.

17.00 – в Детской художественной школе на ул. Красноармейской,18 состоится "Праздник акварели" – выставка петрозаводских художников, посвященная Дню акварели.

16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".

18.30 – в СШОР №2 на ул. Дзержинского, 26 пройдет Чемпионат Республики Карелия по стоклеточным шашкам.

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоятся гастроли Московского государственного камерного хора Владимира Минина.

20.00 – в Беломорске пройдет республиканский турнир по баскетболу памяти тренера Беломорской ДЮСШ Ю.В. Кишкина.