"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 20 декабря.

20 декабря – День работника органов безопасности РФ.

10.00 – в правительстве РК пройдет заседание на следующие темы: о готовности оперативных служб республики к работе в новогодние праздничные и выходные дни, о выполнении поручений и указаний Президента РФ, о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2018/19 года муниципальным образованиям в Карелии.

11.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится турнир детских команд "Первый раз" по мини-футболу.

14.30 – в Петрозаводске пройдет акция "Экомобиль" по сбору ртутьсодержащих отходов (по отдельному графику).

15.00 – в правительстве РК состоится заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов под председательством Арутра Парфенчикова.

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации на территории городского округа приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".