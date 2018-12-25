Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 25 декабря.
10.00 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 пройдет заседание Коллегии.
11.00 – в с. Ведлозеро, Пряжинского района состоится торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта.
15.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет юбилейный литературный вечер народного писателя Александра Волкова.
15.00 – в общественно-культурном центре НКО на ул. Шотмана, 8 состоится итоговое мероприятие ОКЦ НКО Петрозаводска, посвященное подведению итогов работы в 2018 года и планам на 2019 год.
16.00 – в молодежном клубе на ул. Пробной, 4 пройдет игровая спортивная программа "Новый год стучится".
16.00 – в молодежном клубе в школе №35 пройдет игровая программа "Чудеса приходят к нам".
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