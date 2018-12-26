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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 26 декабря.
16.00 – во Дворце спорта в Кондопоге пройдет открытый чемпионат и первенство Карелии по спортивной гимнастике.
16.00 – в зональном центре по патриотическому воспитанию на ул. Советской, 37 состоится подведение итогов года общественного движения "ЮНАРМИЯ" "Звание? Дед Мороз!".
16.30 – в Национальном музее РК пройдет торжественная церемония вручения стипендий правительства Карелии членам творческих союзов и именных стипендий имени Я. Ругоева, Р. Рождественского для литературно одаренных студентов и аспирантов высшего профессионального образования Республики Карелия.
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