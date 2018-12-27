"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 27 декабря.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации (День МЧС).

12.00 – во Дворце творчества детей и юношества состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню МЧС.

12.00 – в администрации Петрозаводска пройдет подписание трехстороннего соглашения между мэрией, компанией–региональным оператором по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" и ООО "ЮВИ-ПТЗ" о развитии системы раздельного сбора ТКО.

16.30 – в Smena_loft на ул. Горького, 10 состоится новогодний кинопоказ.

17.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена, 1А пройдет открытое Первенство города по киокусинкай.