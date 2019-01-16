"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 16 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".

11.00 – в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг: "О прохождении отопительного сезона в Республике Карелия". В брифинге примут участие первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики РК А. Б. Борчикова, генеральный директор ООО "Карелэнергоресурс" Д. А. Буевич.

15.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится торжественное открытие Чемпионата Северо-Западного федерального округа по настольному теннису.