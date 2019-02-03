"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 февраля.

10.00 – в СШОР №2 на ул. Дзержинского, 26 пройдет открытый кубок Карелии по шахматам.

12.00 – на ст. "Коммунальник" состоится первенство по спортивному ориентированию.

12.00 – в Медвежьегорске на ул. Островского, 20 пройдет 2-й этап Карелии по горнолыжному спорту.

12.30 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена 31Б состоится открытый Кубок Карелии по легкой атлетике.

13.00 – на катке в Губернаторском парке ожидается программа "Щедрая Карелия", скаутская площадка "Первопроходец".

13.45 – СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 годов.