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Новости. Общество
07:55, 14 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 14 февраля.

14 февраля – Международный день дарения книг.

14-15 февраля – в Сочи официальная делегация Карелии под руководством Артура Парфенчикова примет участие в Российском инвестиционном форуме.

11-17 февраля – неделя, посвященная Международному дню книгодарения, в муниципальных библиотеках "Дарите книги с любовью".

13-17 февраля – дни грузинской культуры в Петрозаводске. 

10.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 состоится информационно-методический семинар для заместителей руководителей по УВР общеобразовательных организаций ПГО "Новый Федеральный перечень учебников: анализируем, принимаем решение".

11.00 – в правительстве РК пройдет заседание организационного комитета "Победа".

14.15 – в управлении труда и занятости Карелии на пр. Невского, 33 состоится заседание рабочей группы республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

14.30 – в ОКЦ НКО на ул. Шотмана, 8 пройдет семинар "Новые формы отчетности некоммерческих организаций".

15.00 – заместитель секретаря Совбеза РФ Р.Г. Нургалиев посетит Центр спортивной гимнастики на ул. Повенецкой, 1.

16.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется международная выставка "Цифровые сны. Шедевры компьютерной графики".

16.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание рабочей группы по вопросам, касающимся российского казачества в Карелии.

19.00 – в доме "Кантеле" состоится концертная программа "День Святого Валентина".

19.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет концерт ко дню влюбленных Fleur de Paris. 

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