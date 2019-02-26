"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 26 февраля.

10.00 – в мэрии Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "Событийный календарь Петрозаводского городского округа на 2019 год".

10.00 – в Центре оценки качества образования на пр. А. Невского, 57 состоится акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

13.00 – на наб. Гюллинга, 11 в конференц-зале пройдет семинар по вопросам применения механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в инфраструктуру.

15.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 состоится торжественное вручение паспортов гражданина РФ.