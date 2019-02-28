"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 28 февраля.

28 февраля-2 марта – в Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Карелии.

28 февраля – День народного эпоса "Калевала". Площадки учреждений культуры – празднование Дня "Калевалы" и 170-летия второго издания эпоса (по отдельному плану).

14.00 – в средней школе №48 на ул. Пархоменко, 28 состоится II межмуниципальная научно-практическая конференция "Дети о детях войны".

14.15 – управление труда и занятости РК на пр. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

17.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится первенство городского округа по флорболу.