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Новости. Общество
07:55, 12 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 12 марта.

11-15 марта – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Педагогический дебют".

11-15 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу СЗФО "Летающий мяч". Начало в 9.00.

12-13 марта – состоится Международный форелевый форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование".

12-13 марта – на Спартаке пройдут соревнования по настольному теннису в рамках Республиканского фестиваля "Инваспорт на берегах Онего". 12.03 начало в 14.0013.03 начало в 11.00.

12-15 марта – в детсаду №21 на ул. Московской, 6а состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Воспитатель", "Педагогический дебют".

12-16 март – в Национальном театре Карелии пройдет театральная лаборатория "Актерская школа Н. В. Демидова" под руководством Андрея Малаева-Бабеля (в рамках проекта "Театральный перекресток" по Программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

9.25 – в академическом лицее на Березовой ал., 23 состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Учитель".

9.30 – в актовом зале ПетрГУ пройдет открытие Форелевого форума. 10.20-14.30 – работа площадок. 15.00-17.00 – в актовом зале состоится круглый стол "Аквакультура. Инновации. Мировые и российские практики выращивания".

10.00 – в Перинатальном центре на Сыктывкарской, 9 состоится заседание коллегии Минздрава Карелии.

12.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет расширенное заседание коллегии Минкультуры Карелии.

14.15 – в администрации Петрозаводска состоятся очные публичные слушания по объекту закупки "На выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах ПГО".

14.30 – в Петрозаводском агентстве занятости населения на Невского, 33 пройдет третий республиканский профориентационный урок "Живи, учись и работай в Карелии" для учеников 8-11 классов.

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