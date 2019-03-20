"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 20 марта.

20-24 марта – в СК "Луми" на Неглинской наб., 5 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

9.30 – в школе №20 на ул. Олонецкой, 75 и в Центр оценки качества образования на пр. А.Невского, 57 пройдет первый экзамен досрочного периода ЕГЭ.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится совещание с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций по теме: "Применение профессионального стандарта в МДОУ".

11.00 – в Национальном музее Карелии пройдет акция к 300-летию первого российского курорта. Мероприятие посвящено реконструкции Петровского зала.



15.30 – в молодежном центре "Смена" на ул. Горького, 10 состоится семинар "Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Мифы и реальность".

16.30 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет презентация книги "Сердцем принять Русский Север".