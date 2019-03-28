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Новости. Общество
07:55, 28 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 28 марта.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

26-29 марта – рабочая поездка заместителя секретаря Совбеза Р.Г. Нургалиева в Республику Карелия.

28 марта – рабочая поездка заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ Р.Г. Нургалиева в Беломорский район.

10.00 – в акватории Онежского озера у отеля "Фрегат" пройдет открытие V этапа Кубка мира по зимнему плаванию. Начало заплывов в 10.30. 29 и 30 марта начало в 10.00.

12.00 – в Национальном музее Карелии состоится церемония вручения государственных наград.

12.00 – в паркетном зале "Петровского Дворца" на ул. Красной, 8 пройдет концерт-парад духовых инструментов в рамках IX Международного фестиваля музыкантов – исполнителей на духовых и ударных инструментах, инструментах эстрадного оркестра и традиционных (народных) духовых инструментах "Серебряные звуки". Открытие фестиваля в 9.00.

15.00 – в правительстве Карелии состоится заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике под председательством Артура Парфенчикова.

15.00 – в Министерстве образования Карелии пройдет заседание Совета по развитию педагогического образования.

16.00 – в администрации Петрозаводска состоится семинар для руководителей образовательных учреждений "Проблемы внедрения системы раздельного сбора отходов в учебных заведениях города".

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