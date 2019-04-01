"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 1 апреля.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

1-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

1-4 апреля – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится школьная волейбольная лига.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в РАНХиГСе на ул. Чапаева, 6а состоится встреча специалистов МУ "Центр молодежи" со студентами, приуроченная ко Дню молодого избирателя.

16.15 – в Центр молодежи на пр. А. Невского 55 пройдет лекция по профилактике употребления наркотических веществ.

18.00 – на стадионе "Юность" состоится пробег "Километр здоровья".