"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 5 апреля.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

1-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

В Москве состоится заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

10.00-12.30, 15.00-20.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже пройдет Открытый региональный конкурс ансамблевого искусства детей и юношества.

10.00 – на Кургане состоится XVII Открытый городской военно-спортивный слет допризывной молодежи "К службе в армии готов".

14.30 – в администрации Петрозаводска пройдет викторина для школьников "Город воинской славы".

15.15 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 29 состоится городская конференция молодых исследователей "Мы открываем Землю!" по теме "Европейский Юг".

16.00 – в Музее ИЗО Карелии откроется выставка "Сергей Андрияка и студенты Академии акварели".

17.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25пройдет гала-концерт победителей и закрытие Регионального конкурса ансамблевого искусства детей и юношества (организатор - ДМШ им. Г. Свиридова).

18.30 – в Карельском колледже культуры и искусств на ул. Калинина, 54 состоится театрализованный концерт "Дом, в котором живет театр", посвящённый 15-летию отдела "Искусство театра" Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева.