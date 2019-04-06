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Новости. Общество
08:30, 06 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 6 апреля.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

1-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

10.00 – у Вечного огня состоится торжественная церемония, посвящённая присвоению Петрозаводску звания "Город воинской славы".

10.00 – в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 пройдет IV Открытый республиканский фестиваль "Учитель-ученик-музыка".

11.00 – в Петровском сквере состоится акция "Выходные в любимом парке".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

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