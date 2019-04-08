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Новости. Общество
07:55, 08 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 8 апреля.

10.00. Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

16.00. Центр национальных культур и народного творчества  Республики Карелия. Открытие выставки Бориса Родина "И звучит Земли симфония" (живопись, резьба по дереву).

 17.00. Детская музыкально-хоровая школа (Первомайский пр., 4А). Открытие выставки, посвященной 50-летию художественно-графического отделения Петрозаводского педагогического колледжа.

8-14 апреля. ЦСИ "Десяточка" (ул. Ключевая, 14). Всероссийские соревнования СЗФО среди школьных команд по волейболу "Серебряный мяч".

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