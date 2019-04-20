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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 20 апреля.
В библиотеках Карелии пройдет Всероссийская ежегодная социально-культурная акция "Библионочь-2019".
10.00 – в "Акватике" пройдут XV региональные соревнования "Апрельская капель" по художественной гимнастике. Торжественное открытие в 14.00.
12.00 – у Мемориального комплекса "Вечный огонь" откроется республиканский этап Всероссийской акции "Вахта Памяти–2019".
12.00 – в "Доме бокса им. Л. Левина" на ул. Шотмана, 38-А состоится финал первенства СЗФО по боксу среди юношей 2005-2006 г.р.
12.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдет командный чемпионат Карелии по настольному теннису.
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