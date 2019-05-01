"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 1 мая.

1 мая – Праздник Весны и Труда.

10.00 – на пл. Ленина, пл. Кирова, в Зарецком парке (пойма р. Лососинки возле пл. Кирова) состоится шествие и митинг, посвященные Празднику Весны и Труда.

11.00 – в парке железнодорожников пройдет акция "Чистый Петрозаводск".

14.00 – в сквере И. Молчанова состоится акция "Петрозаводску -100 тысяч деревьев".

18.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 пройдет турнир по танцевальному спорту "Чемпионат и Первенство Республики Карелия", "Первенство Северо-Западного Федерального округа".