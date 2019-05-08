"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 8 мая.

11.00 – у Обелиска Славы на Петрозаводском ш., 12 пройдет акция памяти "День Победы помнят деды, знает каждый из внучат".

12.30 – в микрорайоне Соломенное пройдут участники Всероссийского движения "Бессмертный полк".

13.00 – состоится Всероссийская акция "Георгиевская ленточка".

13.30 – у Обелиска Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню Великой Победы – "Помним подвиг нашего народа".

14.00 – у Мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится республиканская акция "Пост № 1".

14.00 – в Карельском колледже культуры и искусств откроется выставка декоративно-прикладного творчества в рамках проекта "Карельский ремесленный кластер".

14.30 – в школе №7 на ул. Трудовых резервов, 7 пройдет праздничный концерт, посвящённый Дню Великой Победы "Кто сказал, что надо бросить песню на войне…".