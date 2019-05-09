"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 9 мая.

9 мая – День Победы.

9.00 – у Мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится республиканская акция "Пост № 1".

9.00 – на пл. Ленина пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальным комплексам "Аллея памяти и Славы" и "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

9.30 – на пл. Ленина состоится митинг и церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу "Вечный огонь".

11.00 – на пл. Кирова состоится праздник "Славе – не меркнуть! Памяти – жить!". Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников военно-патриотической игры "Зарница", кадетов.

12.30 – на пл. Ленина – пр. К. Маркса – пл. Кирова пройдет шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк".

13.00 – на пл. Кирова состоится республиканский фестиваль по фитнес-аэробике, посвященный Дню Победы.

14.00 – в Ледовом дворце в Кондопоге пройдет республиканский турнир по хоккею среди детских команд имени Е.Д. Мишакова.

14.00 – на стадионе "Юность" на пл. Кирова, 2 состоится "Легкоатлетическая эстафета 9 Мая 2019".

14.00 – в Детском городоке ТЦ "Столица" на Лососинском ш., 26 будет работать интерактивная игровая площадка из цикла "Игры нашего советского двора".

22.00 – на пл. Кирова состоится праздничный фейерверк "Салют Победителям!".