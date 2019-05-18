"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 18 мая.

18 мая – Всероссийский день посадки леса и Ночь музеев.

10.00 – на "Зеленой тропе" на Лососинском ш., 17Б пройдет экологический субботник-игра "Спаси бутылку".

11.00 – в Пряжинском лесничестве Артур Парфенчиков примет участие в высадке саженцев в рамках Всероссийского дня посадки леса.

11.45 – на Кургане состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут – 2019". Начало в 12.00.

16.00-21.00 – в административном центре Водлозерского парка на ул. Парковой, 44 пройдет "Ночь музеев".

16.00 – в Национальном музее РК состоится концерт учащихся и преподавателей Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева.

18.00 – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 пройдет "Учебный лагерь всеобуча Карело-финской ССР" в рамках Международной акции "Ночь музеев".

18.00 – в Национальном музее РК откроется выставка "Территория кино. Фильмы, снятые в Карелии".

21.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 состоится музыкально-поэтический вечер в рамках выставки "Палитра Грузии" с участием артистов театральной студии "Со-бытие", студентов и преподавателей Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.