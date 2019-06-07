"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 7 июня.

6-8 июня – участие карельской делегации под руководством Артура Парфенчикова в Петербургском международном экономическом форуме.

3-14 июня – с 15.00 до 19.00 в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 ведется прием заявлений на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет по программам дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.

7-9 июня – в Петрозаводске состоится I Карельский питчинг кинопроектов.

10.00 – в детсаду №111 на пр. Октябрьском, 6а пройдет квест "Школа последних наук" – мероприятия по работе с ГБДД по безопасности дошкольников.

11.00 – в Пряжинском спортивном комплексе состоится спортивно-прикладное собаководство, Открытый чемпионат Республики Карелия по IPO (троеборье).

12.00 – в д. Иванисто пройдет открытие Республиканского фестиваля по экстремальной езде на мотоциклах по пересеченной местности "Шустрая Белка 2019".

17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 состоится торжественное открытие выставки выпускных работ учащихся ДХШ.

17.30 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 пройдет концерт ансамбля "Феерия".