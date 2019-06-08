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Новости. Общество
08:30, 08 Июня 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 8 июня.

8 июня – День Республики Карелия.

6-8 июня – участие карельской делегации под руководством Артура Парфенчикова в Петербургском международном экономическом форуме.

3-14 июня – с 15.00 до 19.00 в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 ведется прием заявлений на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет по программам дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.

7-9 июня – в Петрозаводске состоится I Карельский питчинг кинопроектов.

8-12 июня – пройдет российская приключенческая гонка RED FOX Adventure Race (открытие 10 июня).

8-16 июня – состоится международный фестиваль современной хореографии Nord Dance.

10.00 – на стадионе "Спартак" пройдет фестиваль "Карельские городки".

11.00 – на стадионе "Юность" состоятся республиканские соревнования по футболу "Кожаный мяч".

12.00 – в Питкяранте пройдет республиканский легкоатлетический пробег, посвященный памяти павших воинов советско-финляндской войны 1939-1940 гг. и годовщине открытия Мемориала "Крест скорби".

14.00 – в Калевальском районе состоится фестиваль "Ухта гостеприимная" в рамках традиционного Праздника культуры ухтинских карел на берегу озера Куйтто.

18.00 – в Музыкальном театре РК состоится премьера спектакля "Чайка. Искусство любить".

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