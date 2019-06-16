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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 16 июня.
16 июня – День медицинского работника.
10.00 – на стадионе "Юность" пройдет Старт V Летней Детской Олимпиады "Маленький Чемпион".
10.00 – на стадионе "Юность" состоится XXX Всероссийский олимпийский день. Фестиваль бега и северной (скандинавской) ходьбы "1/10 Олимпийского марафона". Торжественное открытие в 11.00.
11.00 – на ул. Гвардейской, 60 пройдет серия республиканских турниров по пляжному волейболу в формате МИКСТ. Награждение в 19.00.
18.00 – в с. Вешкелица состоится торжественное открытие мультипликационного фестиваля "Дыхание сердца".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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