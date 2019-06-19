"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 19 июня.

9.00 – на пересечении ул. Ленинградской и наб. Варкауса пройдет акция "Цветы любимому городу".

11.00 – в специализированном доме ребенка на пер. Попова, 10 откроется Центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

19.00 – в Национальной библиотеке РК состоится презентация книги Григория Фукса "Все не так".