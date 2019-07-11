"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 11 июля.

10.00 – в Национальной библиотеке Карелии на ул. Пушкинской, 5 состоится круглый стол "Обмен опытом реформирования социальных услуг детских интернатных учреждений в Карелии и Республике Молдова".



10.00 – на ул. Зайцева, 57а пройдет методический семинар с негосударственными поставщиками социальных услуг.



11.00 – на ул. Антикайнена, 1а состоится заседание штаба по газификации Карелии.