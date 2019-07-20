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Новости. Общество
08:30, 20 Июля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 20 июля

9.00 – в "Ялгоре" пройдет российский этап "ЯлгораRaceЭндуро".

9.00 – в Сегеже на площадке клуба "Шторм" состоится 3 этап открытого чемпионата и кубка по пэйнтболу. 

9.30 – в Гирвасе пройдет открытый кубок Карелии трофи рейд, 2 этап). Открытие в 11.30.

10.00 – в Гирвасе состоится республиканский автомотофестиваль "Гирвас 2019". Открытие в 11.00, награждение в 20.30.

12.00 – на набережной Онежского озера у скульптуры "Рыбаки" пройдет фестиваль чая. 

12.00 – на большой сцене наб. Онежского озера откроются международные соревнования по силовому экстриму SCL- Strongman Champion League "Богатыри мира", парад атлетов. Соревнования с 12.30. Закрытие и награждение в 16.00.

14.00 – на стадионе "Спартак" состоится чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд. 

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