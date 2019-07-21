"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 21 июля

21 июля – День металлурга.



9.00 – в "Ялгоре" состоится республиканский фестиваль детского велоспорта "Ялгора Kids". Открытие в 10.45, награждение в 16.00 – 17.30.



9.30-19.00 – пройдут экологические акции "Сбормобиль" и "Металлмобиль".



11.00 – в "Ялгоре" состоится российский этап "ЯлгораRaceЭндуро". Награждение в 16.00.



16.00 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд.