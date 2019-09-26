"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 26 сентября.

9.30 – в отеле Piter Inn на пл. Гагарина, 1 пройдет форум "Новые перспективы – открытые возможности".



9.30 – в администрации Петрозаводска состоится заседание Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту.



14.00 – на стадионе "Юность" пройдет волонтерская экологическая акция "След Слета": экскурсия по парку, посадка и обрезка зелёных насаждений.



14.00 – в Музее ИЗО РК откроется выставка Франческо Караччо "Безмолвный танец".



14.30 – в лицее №40 на ул. Белорусской, 1 состоится дискуссионная площадка "Предметно-профильные объединения педагогов как ресурс развития муниципальной системы образования".



14.30 – на стадионе "Юность" пройдет первенство среди сборных команд общеобразовательных организаций ПГО по кроссу.



15.00 – в правительстве РК состоится заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов Карелии при главе республики.



16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка "Михаил Юфа. Жажда живописи", посвященная 80-летию со дня рождения художника.



19.00 – пройдет прямая линия Артура Парфенчикова в соцсети "ВКонтакте".