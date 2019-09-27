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Новости. Общество
07:55, 27 Сентября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 27 сентября.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников. Всемирный день туризма.

10.00 – в актовом зале ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии от финской оккупации.

14.00 – в центре культуры "Премьер" на ул. Правды, 38в состоится киноклуб "Звезда": "Рубежи Петрозаводска".

15.00 – на стадионе "Юность" пройдет 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".

15.00 – в Губернаторском парке состоится квест-ориентирование "Городские лабиринты".

16.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет традиционная акция памяти воспитанников, сотрудников Дворца пионеров, погибших при эвакуации из Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны – "Кантеле на волнах".

19.00 – в Акватике состоится международный семинар-практикум по каратэ. 

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