"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 1 октября.

1 октября – Международный день пожилых людей. Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне

1-2 октября – на острове Валаам Артур Парфенчиков примет участие в восьмой Международной встрече представителей государств – членов Арктического Совета.

1-2 октября – в Костомукше пройдет III международный форум "Костомукша: новые возможности бизнеса".

1-2 октября – в детских школах искусств состоятся концерты учащихся, посвященные Дню музыки.

9.30 – в Карельском филиале РАНХиГС на ул. Чапаева, 6а пройдет международная научно-практическая конференция "Актуальные аспекты социально-экономического развития муниципальных образований".

10.00 – в Центре развития образования Петрозаводска на ул. Краснофлотской, 31 состоится очный этап проектной сессии "Управление реализацией Национального проекта "Образование" на муниципальном уровне".

11.00 – в Комплексном центре социального обслуживания населения РК на ул. Володарского, 45а пройдет вручение ключей от автомобилей для подразделений центра в рамках нацпроекта "Демография".

11.30 – в Карелиястате на ул. Красной, 31 состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской переписи населения 2020 года, "Год до переписи".

15.00 – во Дворце торжественных церемоний на ул. Еремеева, 1 пройдет "Бал свадебных юбиляров" – чествование супружеских пар, проживших вместе 50 и более лет.

18.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив на пл. Ленина, 2 состоится торжественное открытие курсов карельского языка.