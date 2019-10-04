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Новости. Общество
07:55, 04 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 4 октября.

10.00 – в правительстве РК пройдет заседание республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится семинар УПФР для работодателей города.

10.45 – на стадионе "Спартак" пройдет республиканский легкоатлетический кросс, посвященный памяти А.Ф. Кивекяса. 

12.00 – в ФОКе Лахденпохьи состоится всероссийский турнир по боевому самбо, посвященный памяти В.Н. Чуйкина.

14.00 – в Национальном музее РК вручат государственные награды ко Дню учителя.

14.00 – на пл. Кирова состоится праздник в честь 87-летия гражданской обороны РФ.

16.00 – в Музыкальном театре РК пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

16.00 – в Музее ИЗО РК откроется выставка "Профессии – путь в будущее".

16.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 откроется выставка по войлоковалянию "Тепло Севера. Войлок".

17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка финских художников "Говорящие деревья". 

18.30 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а состоится торжественный вечер, посвященный 30-летию побратимских отношений Петрозаводска и Тюбингена.

19.00 – в Карельской государственной филармонии на пл. Кирова, 12 откроется XXXI международный фестиваль камерного искусства "Осенняя лира": моноспектакль Евгения Князева "Казанова".

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