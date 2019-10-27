"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 27 октября.

27 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

10.00 – в конно-спортивном комплексе "Нега" на пр. Лесном, 3 состоится экскурсия "Золото на века".

12.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 откроется образовательная игра для старшеклассников в рамках проекта "Проявка".

14.00 – в библиотеке №3 им. Н. Клюева на ул. Ровио, 17/2 пройдет конференция в рамках XIII Клюевских чтений "Написано на эшафоте…: Николай Клюев в тюрьме и ссылке 1934-1937".

15.00 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а состоится городской фестиваль песенного творчества людей зрелого и старшего возраста "Рябиновая осень" в рамках социального проекта "50 Плюс".

15.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 пройдет праздник ирландской культуры "Самайн".