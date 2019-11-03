"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 ноября.

3 ноября – пройдет всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств – 2019" (учреждения культуры).



18.00 – в Национальном театре Карелии состоится премьера спектакля "Любовь и голуби" на карельском языке.



18.00 – в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет всероссийская акция "Ночь искусств".