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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 ноября.
3 ноября – пройдет всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств – 2019" (учреждения культуры).
18.00 – в Национальном театре Карелии состоится премьера спектакля "Любовь и голуби" на карельском языке.
18.00 – в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет всероссийская акция "Ночь искусств".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
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