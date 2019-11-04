"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 4 ноября.

4 ноября – День народного единства.



12.00 – на пл. Кирова пройдет народное гулянье "Марьяне".



Программа:



12.00 – приветствие мэра Петрозаводска Ирины Мирошник;

12.05 – театрализованный пролог с участием хозяйки праздника ягодной красавицы Марьяне и фольклорного ансамбля "Петровская слобода";

12.15 – награждение участников конкурса костюмов "Ягода-2019";

12.20 – парад участников кулинарного конкурса, создание "Царь-пирога". Награждение победителей. Угощение;

12.45 – встреча красавицы Марьяне и северного ветра Борея. Передача даров;

13.00 – большая карельская "Крууга", заводит фольклорный ансамбль "Карьяла". Угощают фирменным вареньем;

13.15 – игры и конкурсы от Киндасовских мужиков;

13.30 – выступление вокального ансамбля "Гармония";

13.50 – игры и конкурсы от Киндасовских мужиков;

14.00 – выступление детского фольклорного ансамбля "Северное сияние";

14.30 – награждение участников фестиваля варенья (конкурс слоганов, конкурс на лучшее варенье);

14.45 – награждение участников инстаграм-конкурса;

14.50 – выступление народного самодеятельного коллектива Карелии ансамбля русской песни "Катюша".



17.00 – в Музыкальном театре Карелии состоится концерт "Национальная палитра Карелии".